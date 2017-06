Agenda: Une retraite de Saint-Ignace avec l’Institut du Bon Pasteur

L’Institut du Bon Pasteur vous propose des retraites de Saint-Ignace

Venez faire les Exercices ! Vous serez conquis ! Vous ne le regretterez pas. Venez ! Vous apprécierez. Vous ne pourrez pas ne pas apprécier.

Calendrier :

2017

> Juin : du lundi 12 au vendredi 16/06/2017

> Juillet : du lundi 10 au vendredi 14/07/2017

> Août : du lundi 31/07 au samedi 05/08/2017

> Septembre : du lundi 04 au samedi 09/09/2017.

Elles se dérouleront à Notre-Dame du Chêne, 2 rue des Bleuets, 72300 VION (Sarthe). Le prix des cinq jours est de 245 € (lorsqu’il n’y aura que quatre jours, le prix sera de 196 €) ; le règlement se fera sur place. Les chambres sont individuelles. La retraite s’adresse aux hommes comme aux femmes (mixte) à partir de 17 ans, et aux couples. On trouve toute la lingerie sur place. Le cadre est agréable ainsi que la Basilique. La liturgie célébrée est évidemment la Messe tridentine. Les retraites commencent à 12h30 et se terminent le vendredi à 18 heures et le samedi à 12h30 après le repas.