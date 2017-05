Agenda: Tro Breiz aussi avec la FSSPX

La Fraternité Saint-Pie X propose également un tronçon du Tro Breiz du 24 au 29 juillet :

Cette troisième étape se déroulera donc sur ces six journées pour aller de Sainte Anne d’Auray à Quimper, soit une distance d’environ 130 kilomètres, en autant d’étapes de 20 à 30 km par jour. Prières, chants et bonne humeur seront le quotidien de ces journées de marche sous le soleil (assuré) d’un été radieux – mais toujours clément en Bretagne, et la fatigue sera tempérée par une logistique toujours présente : les vivres et bagages encombrants pour la marche sont acheminés par les véhicules accompagnateurs, et l’équipe d’intendance assure la fourniture et la préparation des repas, ainsi que les petits déjeuners. Ces haltes ont été définies au gré des étapes quotidiennes afin d’assurer le bivouac sous tente personnelle dans les meilleures conditions, elles sont l’occasion de veillées de détente ou de recueillement.

Voilà pour les soucis d’ordre terrestre.

Un aumônier de la Fraternité Saint Pie X accompagne le pèlerinage et lui donne toute la valeur spirituelle dans le cadre de la foi catholique authentique qui était celle de ces Saints fondateurs de la Bretagne que nous vénérons. La messe, celle de toujours, c’est-à-dire dans le rite traditionnel, a lieu quotidiennement le matin ou à la pause, et les prières sont elles aussi en latin. Ce qui n’empêchera pas aussi de chanter et de prier en breton, …et éventuellement en français.

Afin de compléter notre connaissance de cette Bretagne chrétienne, ce qui est aussi le sens de ce pèlerinage, des visites des sites historiques et religieux seront organisées sur l’itinéraire avec les commentaires et explications de guides locaux. Mais c’est à l’aumônier qu’il reviendra de guider les pèlerins dans la recherche de cette foi si forte de ces précurseurs qui bâtissaient autrefois la chrétienté, et sur la trace desquels nous nous efforcerons de marcher. Notre marche pourra donc être entrecoupée de stations : lieux de mémoire, calvaires, monuments ou toutes autres rencontres propices à la méditation.