Agenda: Université d’été de la Fraternité Saint-Pie X du 12 au 16 août

On nous communique le programme de la prochaine Université d’été de la Fraternité Saint-Pie X du 12 au 16 août à Montréal-de-l’Aude :

Conférences :

1. La déclaration des droits de l’homme, instrument de destruction de l’homme et de la société (Hugues Petit)

2. La révolution : un renversement complet (Abbé François-Marie Chautard)

3. Ce qu’un chrétien doit à son pays (Abbé Philippe Toulza)

4. L’influence politique et sociale de l’Eglise au cours de la période médiévale (Henry Robaut)

5. Les hommes d’œuvres catholiques au XIXe siècle (Abbé Grégoire Celier)

6. Une influence chrétienne dans le monde professionnel est-elle possible ? (Olivier de Lacoste)

7. Peut-on servir l’ordre naturel et chrétien dans sa commune ? (Antoine de Lacoste)

8. Révolution culturelle, contre-révolution culturelle ? (Abbé Alain Lorans)

9. Médias et vérité (François Primaudière)

10. Le rôle du chef (en attente de confirmation)

Ateliers – comment répondre à ces objections courantes :

1. Certains métiers d’influence (médias, culture, lobbying) sont incompatibles avec le catholicisme

2. L’exercice de l’autorité, au sens chrétien du terme, est aujourd’hui impossible

3. L’art n’a aucun rôle à jouer en faveur du bien commun, il ne vaut que pour lui-même

4. Pour leur survie, il est impératif que les catholiques restent entre eux et se serrent les coudes, loin du monde et de tout engagement social

5. La morale publique chrétienne est dépassée. L’important pour le « vivre-ensemble », c’est de définir librement et en commun un ensemble de valeurs civiques constamment adaptables

6. Tradition et modernité, un dialogue de sourds nécessairement ?

