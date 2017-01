Les Chanoines de l’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse (Chanoines Réguliers de la mère de Dieu) proposent un week-end pour couples les 28 et 29 janvier 2017 et les 25 et 26 mars 2017 au Monastère d’Azillé (11) pour approfondir les grâces du sacrement du mariage : approfondir, grandir, rebondir. Programme : Prière, conférences, entretiens personnalisées, temps libres.

