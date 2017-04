Un appel à prier pour la France

La Porte Latine relaye l’appel de l’abbé Bouchacourt, Supérieur du District de France de la Fraternité Saint-Pie X, à prier pour la France :

Chers fidèles,

La situation politique de notre pays, humainement désespérée, nous oblige, plus que jamais, à lever les yeux vers le Ciel afin de supplier Dieu de regarder avec miséricorde notre France, fille aînée de l’Eglise, si rebelle et ingrate envers Celui qui l’a comblée de bénédictions tout au long de son histoire.

Aussi, dans chacune de nos chapelles et églises, le dimanche 7 mai 2017, à l’issue de toutes les messes célébrées ce jour-là, sera lue la prière ci-dessous(1) et, partout où cela sera possible, à l’heure convenable, le chapelet sera récité devant le Saint Sacrement exposé à cette intention.

Je compte sur chacun d’entre vous pour vous unir avec ferveur à cette journée de prières.

Que Dieu sauve la France et soyez assurés, chers fidèles, de mon dévouement sacerdotal et de ma prière dans les Cœurs unis de Jésus et de Marie.

Abbé Christian BOUCHACOURT, Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Suresnes, le 25 avril 2017, saint Marc, Evangéliste

Source : La Porte Latine du 25 avril 2017

(1) PRIÈRE POUR LA FRANCE du pape PIE XII, le 15 mars 1941

REGNUM GALLIAE REGNUM MARIAE QUOD NUMQUAM PERIBIT

“Le Royaume de France, le Royaume de Marie, qui ne périra jamais”.

Mère céleste, Notre-Dame, Vous qui avez donné à notre nation tant de gages insignes de votre prédilection, implorez pour elle votre divin Fils ; ramenez-la au berceau spirituel de son antique grandeur. Aidez-la à recouvrer, sous la lumineuse et douce étoile de la Foi et de la vie chrétienne, sa félicité passée.

Regina pacis ! Oh ! Oui ! Soyez vraiment au milieu de ce peuple qui est vôtre la Reine de la paix, écrasez de votre pied virginal le démon de la haine et de la discorde.

Faites comprendre au monde, où tant d’âmes droites s’évertuent à édifier le temple de la paix, le secret qui seul assurera le succès de leurs efforts : établir au centre de ce temple le trône royal de votre divin Fils et rendre hommage à sa loi sainte, en laquelle la justice et l’amour s’unissent en un chaste baiser.

Et que par Vous la France, fidèle à sa vocation, soutenue dans son action par la puissance de la prière, par la concorde dans la charité, par une ferme et indéfectible vigilance, exalte dans le monde le triomphe et le Règne du Christ, Prince de la Paix, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Amen

500 jours d’indulgence aux fidèles de la nation française qui auront récité ces prières à la Vierge Marie, Mère de Dieu.

Notre-Dame de France, priez pour nous.

Saint Michel Archange, priez pour nous.

Saint Louis, priez pour nous.

Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous.