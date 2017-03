Les Bénédictins de l’Immaculée sont érigés canoniquement

Le 21 mars dernier avait lieu à Villatalla en Ligurie (Italie) une cérémonie peu courante celle de l’érection canonique du Monastère des Bénédictins de l’Immaculée fondé en 2008 par le RP Jehan de Belleville.

Ce 21 mars, fête du trépas de notre bienheureux Père Saint Benoît : jour de grâce et de liesse à Villatalla. Dans une église comble, Mgr Gugliemo Borghetti vient ériger notre monastère en Institut de Vie Consacrée de droit diocésain au cours de la messe solennelle célébrée dans le rite traditionnel par l’ancien vicaire général de Mgr Oliveri, Mgr Giorgio Brancaleoni.

Étaient présents une quinzaine de prêtres du diocèse et plusieurs de diocèses voisins amis de la communauté. Monsieur le Maire avec son écharpe tricolore et le maréchal des carabiniers accompagné de son second représentaient les autorités officielles du pays. Nos voisins et nombreux fidèles, amis et oblats sont venus assister et s’unir de cœur et par la prière à la grâce de cette si belle et émouvante cérémonie au cours de laquelle le Père Jehan et Frère Antoine ont renouvelé leurs vœux solennels monastiques, tandis que Frère Marie promettait obéissance, conversion des mœurs (chasteté e pauvreté) et stabilité pour trois ans.