Brève: Le diocèse de Toulon toujours en tête pour l’application du Motu Proprio

Notre confrère Le Baptistère indique dans son dernier numéro que le diocèse de Toulon compte le plus de lieux où est appliqué le Motu Proprio !

Comme nous l’avons souligné (dans notre n°93 du Baptistère), le Motu Proprio Summorum Pontificum est appliqué dans 18 églises et chapelles du diocèse de Fréjus-Toulon, dont 15 églises où la messe est célébrée tous les dimanches et fêtes, et, 3 seulement en semaine.

Il faudrait ajouter également les messes privées qui ne sont pas référencées (Pour certains lieux, il nous a été explicitement demandé de ne pas les mentionner).

Avant 2007, la messe traditionnelle n’était célébrée qu’en 3 lieux : à Draguignan (1 chapelle) et Toulon (1 église et une chapelle).