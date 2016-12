Brève: Un site pour la FSSP en Nouvelle-Zélande

La Fraternité Saint-Pierre est présente depuis quelques mois en Nouvelle-Zélande. L’abbé Antony Sumich est en charge d’une communauté de fidèles à Auckland. Il célèbre notamment la messe le dimanche matin à la Chapelle Sainte Marie (Titirangi, Auckland) et le dimanche en fin de journée (et tous les jours) à la Chapelle Sainte Anne (Te Atatu South, Auckland). Depuis quelques semaines, la FSSP NZ dispose d’un site internet où vous trouverez trouverez toutes les informations nécessaires (le site est encore en construction). (NDLR: L’abbé Sumich parlant le Français… il est donc possible de se confesser en Français !).