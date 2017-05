Chartres ou Paris : il faut s’inscrire

Quelques nouvelles des 2 pèlerinages de Pentecôte : Il apparaît les routes de Chartres et de Paris risquent d’être très embouteillées cette année. Notre-Dame de Chrétienté (Paris -> Chartres) indique même que : « Les contraintes techniques strictes d’organisation et de sécurité de notre marche pourraient nous conduire cette année à arrêter totalement les inscriptions, y compris sur place, les samedi 3 et dimanche 4 juin. L’augmentation des inscriptions est une très bonne nouvelle, car notre pèlerinage est missionnaire. Aussi cette décision serait-elle prise à grand regret et serait motivée par les raisons de sécurité que nous nous devons d’observer pour le bon déroulement du pèlerinage entre Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres.«

Un seul conseil… quel que soit votre sens !

Pour marcher vers Chartres avec Notre-Dame de Chrétienté : c’est ici

Pour marcher vers Paris avec Pèlerinage de Tradition : c’est ici