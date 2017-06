Chartres: les premières photos

Notre-Dame de Chrétienté a mis en ligne les premières photos du Pèlerinage, qui s’est achevé hier par le Messe Pontificale célébrée par SE le Cardinal Burke. La procession d’entrée était très imposante avec la présence de plus de 250 prêtres, religieux et séminaristes avec également le reliquaire du voile de la Sainte-Vierge porté par les Chevaliers de Malte. Le cardinal a donné une homélie mariale (texte à venir) et évoqué également le centenaire des Apparitions à Fatima. A la fin, il a rappelé l’importance du Motu Proprio Summorum Pontificum et ce qu’il apporte à toute l’Eglise. Il a d’ailleurs invité les pèlerins au Pèlerinage romain qui aura lieu du 14 au 17 septembre à Rome à l’occasion des 10 ans du Motu Proprio.



Crédit photos Notre-Dame de Chrétienté