Chartres sonne !

Notre-Dame de Chrétienté vous invite à marcher vers Chartres… les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !!

Chers amis pèlerins,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions en ligne pour notre 35e pèlerinage de Pentecôte les 3, 4 et 5 juin 2017 sont ouvertes.

Le pèlerinage aura pour thème : Sainte Marie, Mère de Dieu.

Nous sommes de plus en plus nombreux à faire le pèlerinage de Chrétienté! L’organisation du pèlerinage, les contraintes de logistique et de sécurité, les impératifs d’encadrement, représentent une charge de travail très importante pour les centaines de bénévoles de Notre-Dame de Chrétienté qui se dévouent toute l’année.

Vous pouvez nous aider, en vous inscrivant, à partir du dimanche des Rameaux dès le 9 avril 2017 sur cette page.

Pour les pèlerins des chapitres FAMILLES, ENFANTS, PASTOUREAUX, nous vous demandons de vous inscrire avant le 25 mai 2017, le nombre de places étant limité. Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure de vous garantir une place dans ces chapitres.

Nous vous invitons, dans un esprit missionnaire auquel nous appelle le pape François, à convaincre vos amis de venir prier et marcher cette année sur la route de Chartres, en particulier ceux qui n’ont jamais fait le pèlerinage.

Vous avez jusqu’au 7 mai inclus pour bénéficier d’un tarif préférentiel.

Par ailleurs, nous recherchons des bonnes volontés pour renforcer les équipes des services (équipes mobiles, chauffeurs avec ou sans véhicules pour le transport des pèlerins, service d’ordre, équipes installations…). Pour plus d’explications, consultez cette page. N’oubliez pas d’indiquer le service que vous souhaitez rejoindre lors de votre inscription en ligne.

Nous avons également besoin de cheftaines (jeunes filles âgées d’au moins 15 ans) pour encadrer les chapitres enfants, et de jeunes adultes pour encadrer les chapitres pastoureaux.

Pour proposer votre aide au responsable des chapitres enfants, cliquez ici.

Pour proposer votre aide au responsable des chapitres pastoureaux, cliquez ici.

Merci d’avance pour votre contribution à la réussite de ce 35e pèlerinage !