Indulgence plénière pour les prêtres et fidèles de l’ICRSP le 13 mai

Les prêtres, séminaristes et fidèles de l’Institut du Christ Roi bénéficieront des grâces d’une indulgence plénière le samedi 13 mai prochain :

Le 13 mai prochain, S. E. R. le Cardinal Joseph Betori, archevêque métropolitain de Florence, couronnera la statue de Notre-Dame de Fatima installée solennellement dans la Villa Martelli par le Vénérable Cardinal Dalla Costa, alors archevêque de Florence, le 13 mai 1952. Mgr Gilles Wach, Prieur Général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre célèbrera ensuite une Messe d’action de grâces avec assistance pontificale de S. E. R. le Cardinal Betori.

Depuis 65 ans, Notre-Dame de Fatima veille tout particulièrement sur ces lieux qu’elle a toujours bénis de sa main maternelle et qui aujourd’hui accueillent de nombreuses vocations sacerdotales en formation.

A l’occasion de cette cérémonie, le Saint-Siège a concédé aux chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre de nombreuses indulgences. Vous trouverez ci-dessous les textes de ces indulgences et pourrez les obtenir dans une chapelle de l’Institut. Renseignez-vous également auprès de vos chanoines.

Unis devant le Cœur Immaculé de Marie, tous les prêtres et séminaristes de l’Institut vous assurent de leurs prières à toutes vos intentions pendant ce si beau mois de mai consacré à Notre-Dame.