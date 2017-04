Une Neuvaine pour la France (à partir du 29 avril)

On nous prie de diffuser cette Neuvaine pour la France et de vous inviter à vous unir d’intentions et de prières à partir du 29 avril

Prière pour la France (A dire quotidiennement et à diffuser) Père Céleste, si bon et si miséricordieux, qui nous avez créé et racheté par Votre Fils, nous vous demandons pardon pour tous les péchés commis depuis plusieurs siècles qui ont conduit la France à la situation actuelle et nous vous prions pour la paix de notre pays. Seigneur Jésus, qui êtes mort pour nous, par votre Précieux Sang et votre Sacré Coeur, venez régner sur la France. Esprit-Saint, vous le Consolateur et l’Avocat, intercédez pour nous et venez embraser la France du Feu de votre Amour et de votre Vérité. Sainte Trinité, nous vous confions toutes les âmes du purgatoire, particulièrement les prêtres qui vous sont si chers, en vous demandant leur intercession pour notre pays. Vierge Marie, Reine de France, qui aimez tant vos enfants et souffrez pour eux, en ce centenaire de vos apparitions à Fatima, nous confions la France à votre Coeur Immaculé, nous vous implorons de régler la situation de notre pays. Reine des anges, qui avez écrasé la tête de l’ennemi, envoyez votre Armée à notre secours. Saint Joseph, à qui la France a été consacrée par Louis XIV, nous vous demandons par avance la grâce en l’honneur de votre fête du 1er mai, que notre pays soit sauvé. Saint Michel, qui êtes apparu au mont Gargano le 8 mai, et qui en ce jour avez guidé Sainte Jeanne d’Arc, venez au secours de notre pays et des âmes rachetées par le sang du Christ, avec tous vos anges. Sainte Jeanne d’Arc, qui avez commencé à libérer Orléans un 7 mai, et Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronnes secondaires de la France, intercédez pour nous. Tous les saints de France, qui avez tant prié pour notre pays, et tous les saints du Ciel, venez au secours de la France. Saints anges veillez sur nous.