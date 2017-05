Ordinations à la Fraternité Saint-Pie X en juin et juillet 2017

La Porte Latine annonce que la Fraternité Saint-Pie X comptera 23 prêtres de plus après les ordinations sacerdotales de juin et juillet :

Le 29 juin 2017, en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, au séminaire d’Ecône (Suisse), Mgr Alfonso de Galarreta ordonnera 12 nouveaux prêtres pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X : onze Français et un Espagnol.

Trois séminaristes et deux frères seront également ordonnés diacres.

Le 1er juillet 2017, au Séminaire du Sacré-Coeur — Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, Allemagne —, ce sera Mgr Bernard Tissier de Mallerais qui conférera le sacerdoce à 2 autres prêtres.

Enfin, le 7 juillet 2017, Mgr Bernard Fellay, Supérieur Général de la FSSPX, ordonnera 9 nouveaux prêtres et 6 diacres au séminaire Saint-Thomas d’Aquin de Dyllwin aux USA.

Au total ce seront donc 23 nouveaux prêtres qui seront ordonnés en juin et juillet 2017 pour la Fraternité Saint-Pie X qui comptera alors 635 prêtres, aidés de 116 frères et de 79 sœurs oblates.

Dans ses six séminaires à travers le monde, ce sont 204 jeunes gens, ainsi que 36 pré-séminaristes, qui étaient inscrits en début d’année académique.