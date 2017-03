La Société de liturgie catholique Saint-Colman organise sa 10è conférence internationale de Liturgie à Cork en Irlande entre le 8 et 10 juillet. La conférence a pour thème « Se ressourcer par les prières de la liturgie romaine : Sources patristiques » avec le professeur Dieter Boehler (Francfort), le professeur Joseph Briody (Boston), le docteur Lauren Pristas (New York), le professeur Manfred Hauke (Lugano) et Gregory DiPippo (New Liturgical Movement).

