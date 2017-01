Entre le 3 et le 6 février aura lieu à Jalisco au Mexique le second Congrès Summorum Pontificum présidé par Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d’Astana (Kazakhstan) et organisé par Una Voce et la Fraternité saint-Pierre (Mexico). Le Premier Congrès qui a eu lieu en 2013 avait connu une belle affluence.





Una Voce Mexico