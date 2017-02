Le Cours Jean-Baptiste Fouque veut s’agrandir

Un groupe de parents et d’enseignants a ouvert le collège missionnaire Jean-Baptiste Fouque en septembre 2015 avec 3 élèves en 6ème dans un petit local, faisant de cet établissement « le plus petit collège de France ». Situé dans le haut var, à Carnoules, à 20 minutes de Toulon, le Cours Jean-Baptiste Fouque, qui aujourd’hui est constitué de deux classes 6ème et 5ème, vient d’ouvrir une école primaire en janvier avec une classe de CP-CE1. Le Cours Jean-Baptiste Fouque cherche a s’agrandir :



