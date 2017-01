Pas de Motu Proprio à Rockford (USA)…

À la suite de ce discours, j’écris maintenant pour demander votre coopération sur plusieurs questions qui m’ont été renvoyées suite à mes commentaires en septembre dernier :

Tout d’abord, comme je l’ai noté à ce moment-là, nous sommes tous informés des discussions en cours autour de la célébration de la messe «ad orientem». Cependant, pour les raisons que j’ai discutées à ce moment-là, et pour souligner notre unité dans la prière et pour éviter les différences entre les paroisses et même à l’intérieur des paroisses sur ce point, je demande qu’aucune messe ne soit célébrée ad orientem sans ma permission.

Deuxièmement, pour des raisons similaires, conformément à l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum, et compte tenu de l’art. 2 de ce même document, les messes ne doivent pas être célébrées en utilisant le formulaire extraordinaire sans ma permission.