La fête de Saint Thomas d’Aquin au Séminaire

Comme chaque année, Saint-Thomas d’Aquin est fêté le 7 mars. Dans les séminaires, la fête de Saint-Thomas d’Aquin peut être l’occasion de véritable joute oratoire en latin, comme ici au Séminaire Saint-Pierre à Wigratzbad (Allemagne) !

Comme chaque année le 7 mars, nous honorons St Thomas d’Aquin, docteur commun des études scolastiques. Si sa fête est de 3e classe dans l’Eglise, elle est de 2e classe dans la FSSP, et même de 1e classe dans nos séminaires. C’est donc l’occasion d’une « disputatio » : une joute oratoire, en langue latine, comme on les pratiquait à la Sorbonne au 13e siècle.

Le thème choisi cette année était : qui, de St Pierre ou de St Jean, a été le plus aimé par Jésus ? Introduites par l’abbé Deneke, deux équipes de séminaristes ont donc régalé l’auditoire en défendant avec fougue et humour leurs positions respectives. L’emploi du latin s’avérait bien utile, car le parti de St Pierre était défendu par un Autrichien et un Belge, et celui de St Jean par un Franco-Suisse, un Hollandais, un Polonais et un Allemand. Il revenait à un dominicain de conclure, mais dans le coeur des séminaristes, notre patron St Pierre était sûr de gagner…