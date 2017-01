L’Action Familiale et Scolaire nous informe du rappel à Dieu d’Arnaud de Lassus Saint-Geniès. Pilier de la Cité catholique de Jean Ousset et membre fondateur de l’Action Familiale et Scolaire, Arnaud de Lassus était âgé de 95 ans. Père de 7 enfants, dont Dom Dysmas de Lassus, prieur général de la Grande-Chartreuse, Arnaud de Lassus était un infatigable défenseur de la Foi et de la liturgie traditionnelle. Il a publié de très nombreuses études et analyses sur la liturgie, la Foi… sans ménager sa peine pour être un serviteur et un témoin de la Vérité. Qu’il repose en paix.

Communiqué d’Action Familiale et Scolaire

UN SERVITEUR DE LA VÉRITÉ NOUS A QUITTES