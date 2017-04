Réflexion sur la nouvelle communication de la Fraternité Saint-Pie X en France

Longtemps, la communication internet ‘française’ de la FSSPX est passée par La Porte Latine. Or ce site, pour « officiel » qu’il soit, était très marqué par la personnalité du portier. Ce qui posait deux problèmes:

D’une part, La Porte Latine (officiellement site officiel du « district de France » et parfois « de la Tradition ») tendait à devenir un site-univers, visant à un référencement exhaustif de tout sur tout, allant par exemple jusqu’à répertorier les horaires du triduum du séminaire… australien! En résultaient des doublons (pourquoi faire un liste des lieux de messe, quand la Maison Générale fait déjà une carte de toutes les présences, plus efficace et surtout plus à jour ?) en plus d’alourdir le site.