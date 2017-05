Kermesse de Saint-Dominique les 10 et 11 juin (Le Pecq)

Vous êtes chaleureusement conviés à notre kermesse annuelle : Samedi 10 JUIN à partir de 14h et dimanche 11 juin de 13h à 18h

De nombreux stands de jeux, de restauration, de décoration, de livres, de cadeaux vous sont proposés, ainsi qu’une vente aux enchères et une tombola. Une buvette, et une garderie sont également assurés les deux jours.

Ecole Saint-Dominique