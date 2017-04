L’Ecole Blanche de Castille (Le Mans) s’agrandit et se développe…

Fondée en 2013, l’école Blanche de Castille au Mans poursuit son développement. Depuis 2 ans, elle cherche à déménager pour accueillir plus d’élèves et surtout ouvrir un collège.

Extrait de la lettre au Bienfaiteurs et Amis de la FSSP avec un article sur l’école

L’ambiance dans l’école est familiale et les petits effectifs permettent l’épanouissement des enfants. Il est toujours agréable d’entendre les familles dont les enfants sont partis au collège nous dire le bien que l’école leur a fait.

Cependant, les bâtiments étant trop petits, l’école a dû refuser des familles. Il faut donc déménager. L’achat de nouveaux locaux permettra l’accueil d’un plus grand nombre d’élèves dans le primaire, mais aussi l’ouverture d’un secondaire avec, la première année, les classes de 6e et 5e. Les futurs locaux sont situés en plein centre du Mans, accessibles par deux lignes de tramway et suffisamment grands pour assurer le développement optimal de l’école. Mais l’achat de tels bâtiments pour une petite structure demande des aides financières. Les élèves prient régulièrement saint Joseph pour les bienfaiteurs de l’école et espèrent de tout cœur avec leurs parents que la Providence permettra à ce beau projet de se réaliser.