Méditer l’évangile chaque jour…

Depuis une quinzaine d’années, l’Evangile au Quotidien propose de vous envoyer par courriel chaque jour l’évangile du jour et un texte de méditation en rapport avec celui-ci. Un service est proposé pour les fidèles attachés à la liturgie dans la forme extraordinaire : Per Ipsum disponible en Français, Anglais ou Espagnol. Vous pourrez ainsi recevoir l’épitre et l’évangile du jour, ainsi qu’un commentaire qui suivent le calendrier propre.

Quel service proposons-nous ?

« Per Ipsum » est un service Evangelizo.org.

« Per Ipsum » vous propose de recevoir chaque matin par courrier électronique personnalisé, gratuitement et sans aucune contrainte (publicitaire ou autre), le texte de l’évangile du jour selon les calendriers liturgiques fixés par l’Église catholique. A ce jour, le service est proposé selon les calendriers liturgiques des rites suivants : romain ordinaire et extraordinaire, maronite, byzantin, arménien, ambrosien.

Plusieurs rites et calendriers liturgiques sont en usage au sein de l’Église catholique. Le rite romain est celui de la majorité des catholiques, d’autres sont adoptés par des millions de croyants en communion avec le Siège Apostolique Romain, en particulier au sein des Églises orientales. En proposant les lectures selon les différents rites catholiques, Evangelizo souhaite refléter cette richesse de la tradition de l’Église.

De même, Evangelizo souhaite faire connaître les écrits spirituels des Pères et Docteurs de l’Église et contribue à cette fin à leur traduction dans de nouvelles langues, avant de les diffuser en commentaire de l’Évangile ou de la fête du jour.