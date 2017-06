Une messe dans la forme extraordinaire à Clion-sur-Mer (Pornic) cet été

Un lecteur nous informe de la reprise de la célébration de la messe dans la forme extraordinaire cet été dans la région de Pornic :

Une messe dans la forme extraordinaire du rite romain sera célébrée à l’église paroissiale du Clion-sur-mer (Commune de Pornic 44) cet été, du 9 juillet au 20 août 2017 inclus.

Cette messe sera célébrée à 9 heures les dimanches et pour la fête de l’Assomption par les curés des paroisses Saint-Jean le Baptiste en Retz/Saint Gildas de la mer et Saint Vital en Retz/Saint Nicolas de l’Estuaire.

Les personnes qui souhaitent plus de renseignements ou pourraient aider à la chorale ou au service de messe peuvent envoyer un message à l’adresse : messeclion@free.fr.