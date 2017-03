Les missions de Carême de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier

Les Pères et frères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier prêchent plusieurs missions de Carême :

3-5 mars, 1er dimanche de Carême – Versailles

Prédications de carême et messe solennelle. Les Pères de Blignières et Rivoire prêcheront à l’invitation de l’abbé Vianney Le Roux (FSSP) – Chap. de l’Immaculée Conception.

12 mars, 2e dimanche de Carême – Paris (9e)

Prédications de carême et messe solennelle. Les Pères de Blignières et Rivoire prêcheront à l’invitation du chanoine Marc Guelfucci – Paroisse St-Eugène Ste-Cécile.

18-19 mars, 3e dimanche de Carême – Nantes

Récollection de carême et messe solennelle. Les Pères de Blignières et Rivoire prêcheront à l’invitation de l’abbé Philippe Jouachim (FSSP) – Paroisse St-Clément.

25 mars, Annonciation – Douvres-la-Délivrande (près de Caen)

Récollection de Carême : Le Père Augustin-M. Aubry prêchera à l’invitation de l’abbé Guilhem de Labarre (FSSP)

25-26 mars, Chémeré-le-Roi (53)

Récollection pour étudiants et jeunes pros. Les Pères Jourdain-M. Grötz et Bertrand-M. Guillaume prêcheront dans le cadre du Chapitre St-Gatien – Couvent St-Thomas d’Aquin et Prieuré de la Cotellerie.

25-26 mars, 4e dimanche de Carême – Bordeaux

Récollection de Carême et messe. Les Pères de Blignières et Rivoire prêcheront à l’invitation de l’abbé Benoît de Giacomoni (FSSP) – Paroisse St-Bruno

1er-2 avril, dimanche de la Passion – Lyon

Récollection de Carême et messe. Les Pères de Blignières et Rivoire prêcheront à l’invitation de l’abbé Brice Meissonnier (FSSP) – Maison Padre Pio (Francheville) et Collégiale St-Just (Lyon, 5e)

2 avril, 1er dimanche de la Passion – Toulon

Prédications de Carême. Le Père Augustin-M. Aubry prêchera à l’invitation de l’abbé Fabrice Loiseau (Missionnaires de la Miséricorde) – Paroisse St-François de Paule

3 avril, Lundi de la Passion – Toulon

Conférence de Carême

Le Père Augustin-M. Aubry prêchera à l’invitation du Père Manuel Stelzer (SJM) – Paroisse St-Pie-X