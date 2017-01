Un nouveau film sur l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault

FONS AMORIS – Les moines de Fontgombault

« Mystère que toutes ces vies cachées au long des siècles, consumées derrière des murs. Mystère insondable et qui, pourtant, à travers les interrogations qu’il éveille au cœur des hommes du monde, peut conduire chacun, selon des voies diverses, aux portes d’un Mystère plus grand encore, celui devant qui seul le Silence est éloquent… »

Ces mots introduisent ce documentaire consacré à l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, monastère bénédictin français de la Congrégation de Solesmes.

Fontgombault dont la devise « Fons Amoris » signifie « Fontaine d’Amour » semble un lieu préservé des outrages du temps, un lieu ancré dans l’histoire par le témoignage qu’il apporte d’une tradition vivante enracinée dans le Christ mort et ressuscité pour tous les hommes.

Paul Valéry écrivait : « Il faudra bientôt construire des cloîtres rigoureusement isolés où ni les ondes ni les feuilles n’entreront ; dans lesquels l’ignorance de toute politique sera préservée et cultivée, on y méprisera la vitesse, le nombre, les effets de masse, de surprises, de contraste, de répétition, de nouveauté, de crédulité. C’est là qu’à certains jours, on ira à travers des grilles considérer quelques spécimens d’hommes libres. »

Forte interpellation pour le monde que cet appel à une vie aussi radicale, austère, mais source de joie, de paix et de liberté intérieure.

Pourquoi un tel choix ou plutôt pour Qui ? Difficile de tout dire ou tout montrer puisque l’essentiel est affaire de foi…