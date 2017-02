Un nouveau monastère bénédictin en Irlande

Le Prieuré bénédictin de Silverstreams en Irlande vient d’être érigé en Monastère par l’évêque de Meath. Ces moines bénédictins, venus des Etats-Unis en 2012, célèbrent la messe dans la forme extraordinaire du rite romain, en application du Motu Proprio Summorum Pontificum, avec les normes monastiques bénédictines.

Mgr Smith a présidé à la cérémonie officielle d’érection canonique du nouveau monastère de Silverstream par le diocèse de Meath le samedi 25 février 2017.



Silverstream abrite une communauté de huit religieux qui suivent la règle de saint Benoît. La communauté est venue de Tulsa (Etats-Unis) en 2012 et occupe l’ancienne monastère des Soeurs de Visitation à Stamullen (Meath). Ce monastère est contemplatif par nature, avec un accent particulier sur la liturgie et l’Adoration Eucharistique. Ses constitutions et ses normes canoniques ont été approuvées par le Saint-Siège en début de mois.

Mgr Michael Smith a signé le 25 février un décret portant sur « l’érection des moines bénédictins de l’adoration perpétuelle du très saint sacrement de l’autel en tant qu’institut monastique de vie consacrée de droit diocésain dans le diocèse de Meath ». Ce décret est considéré comme le premier établissement officiel d’une communauté monastique dans le diocèse de Meath depuis la suppression des monastères par Henri VIII en 1536.

« La vie religieuse a connu de nombreux évènements au cours des siècles » a déclaré Mgr Smith et « je suis ravi de reconnaître la présence unique de ce nouveau monastère dans le diocèse de Meath. Par leur prière, leur étude et leur hospitalité, les moines parlent avec le cœur et leur témoignage paisible rappelle que le Seigneur continue à offrir à l’Église de nouveaux dons et de nouvelles grâces ».

L’Evêque de Meath a célébré la messe au Monastère de Silversteam le 25 février, accompagné par le très révérend Dom Mark Kirby, prieur conventuel de l’Institut.