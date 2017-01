Un nouveau site internet pour le district de France de la FSSP

Le site internet du District de France de la Fraternité Saint-Pierre a été refondu…

Vous l’avez sans doute remarqué au premier coup d’oeil, le site du district de France de la Fraternité Saint-Pierre a fait peau neuve. Plus moderne, plus intuitif, plus riche en informations, il va vite vous devenir un outil indispensable pour trouver les informations dont vous avez besoin concernant la FSSP.