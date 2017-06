Une nouvelle communauté semi-contemplative aux Etats-Unis

Notre confrère New Liturigical Movement a annoncé la fondation des Filiae Laboris Mariae. Le 9 juin, Mgr James Vann Johnston, évêque de Kansas City (USA), érigera ad experimentum cette nouvelle communauté traditionnelle (la communauté adopte la forme extraordinaire et les offices traditionnels) et célébrera une messe de fondation le même jour où il recevra les deux premières postulantes à l’église Sainte-Marie de Indépendance (USA).

Le charisme de la Filiae Laboris Mariae est d’aider la Sainte Vierge Marie dans sa mission apostolique d’apporter les âmes au Christ. La communauté exerce sa mission apostolique, en particulier par la prière, surtout la prière liturgique, et en faisant connaître la vérité, la bonté et la beauté de la vie en Jésus-Christ en sa Sainte Eglise à travers des oeuvres d’apostolat. Le charisme se manifeste par trois façons intimement liées ou « travaux », car la sanctification du peuple de Dieu est le travail de Notre-Dame. Le triple travail par lequel les membres de Labor Mariae participent à la mission apostolique de Notre-Dame est :

1) La sainte liturgie (Messe dans la forme extraordinaire et bréviaire romain traditionnel)

2) La vie spirituelle : Les sœurs du travail Mariae sont radicalement conférées à la prière, à la vie intérieure et à une ascétisme saine.

3) Faire connaître la vérité, la bonté et la beauté de la vie en Christ : les sœurs servent de manière pratique dans un cadre paroissial en offrant des services dans la sacristie, dans le ménage et dans les bureaux paroissiaux.

Grâce à leur participation aux trois « labeur » mariaux et en faisant apparaître la vérité, la beauté et la bonté de la vie en Christ dans sa Sainte Eglise, les Filiae Laboris Mariae cherchent à participer à l’œuvre de notre Mère Bénie pour faire vivre le Christ parmi le peuple de Dieu, et contribuer à l’édification du sacerdoce, de la vie religieuse et de la vie familiale.

Labor Mariae n’a pas encore de site internet. Si vous souhaitez contacter Sister M. Regina, écrivez à filiaelaborismariae@gmail.com