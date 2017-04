Une nouvelle école à Bourges

Notre confrère Ad Majorem Dei Gloriam répertorie sur sa liste d’école « Summorum Pontificum » le projet de création de Notre-Dame de l’Annonciation à Bourges. Un lecteur nous fais suivre cette annonce de l’association Saint-Ursin :

Une école primaire mixte et un collège de filles (classes de 6ème et de 5ème) en externat uniquement, devrait ouvrir en septembre prochain. Ecole hors contrat, dont l’ouverture a été autorisée par Mgr Maillard, et qui sera rattachée structurellement à l’institution l’Angélus à Prély : même association, projet éducatif et pédagogique communs, catéchisme et messe traditionnels.

Une cinquantaine d’enfants sont déjà inscrits, ce qui montre bien le fort besoin d’une instruction basée sur les fondamentaux et dans une sérieuse ambiance catholique, les parents restant primo – et à part entière – éducateurs de leurs enfants. Une structure où chacun joue pleinement son rôle.

Prions Notre-Dame de l’Annonciation pour la réussite de ce beau projet.