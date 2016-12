Samedi 17 décembre 2016, Mgr Bernard Fellay, Supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, a ordonné 5 diacres et 1 prêtre du séminaire de La Reja en Argentine. On compte parmi les nouveaux diacres 3 Brésiliens, 1 Mexicain et 1 Argentin.

L’abbé Flavio De Morais, brésilien, est le 23ème prêtre ordonné en 2016 pour la Fraternité Saint-Pie X.

