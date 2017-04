Paris sonne !

Un lecteur nous invite à lire également l’introduction au thème du Pèlerinage Chartres-Paris et à vous encourager à vous inscrire :

A la veille de célébrer le centenaire des apparitions de Fatima, où Notre-Dame a si bien exprimé la volonté de Dieu d’établir dans le monde la dévotion à son Cœur Immaculé, tout naturellement nos yeux, nos pensées et nos cœurs se tournent vers ce Cœur maternel.

Marie est la Mère de Dieu, et elle veut aussi être notre mère. Marie nous aime de l’amour d’une mère qui donne sans attendre en retour, qui donne la vie, la nourriture, la protection si nécessaire à ces êtres frêles, fragiles, auxquels elle se dévoue sans fin, sans réserve. Le Cœur Immaculé de Marie obtient tout de son divin Fils pour ses enfants de la terre, jusqu’à la grâce des grâces, le salut éternel. Comme elle l’a dit, le 13 juin 1917, aux trois petits pastoureaux de Fatima : « A ceux qui pratiquent cette dévotion (à mon Cœur Immaculé), je promets le salut ». Devant un tel amour, une telle bonté, n’est-il pas normal que les chrétiens cherchent refuge auprès de Marie qui s’offre à eux tout particulièrement comme un Cœur maternel ? Cœur Immaculé, le seul qui jouisse, parmi toutes les créatures, du privilège inouï de n’avoir jamais connu ni le péché ni la tache du péché. Cœur d’une beauté qui touche à l’infinie beauté de Dieu. D’une pureté éclatante qui, à elle seule, terrasse le démon. Plus que jamais, en ces temps où règne une confusion extrême, nous avons besoin de sa protection. Pendant ce pèlerinage, chers pèlerins, ayons soin de réfléchir aux moyens qui nous rapprochent encore davantage de ce Cœur maternel : comment lui plaire, comment réparer les outrages incessants, les ingratitudes coupables ? Comment lui exprimer notre dévotion, notre amour filial ? Prions, au long de ces journées, les uns pour les autres. Que tous réunis sous son ample manteau, nous nous montrions plus dignes d’une telle Mère.

Prions et demandons, en même temps que sa protection, son triomphe ! Elle l’a promis, il viendra ! Qu’elle vous bénisse abondamment cum prole pia, avec l’Enfant-Jésus.

† Bernard Fellay, Assomption 2016