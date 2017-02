Photos: Les 40 ans de Saint-Nicolas du Chardonnet (Paris)

Saint-Nicolas du Chardonnet, l’église emblématique et historique desservie par la Fraternité Saint-Pie X à Paris, a fêté ce 26 février les 40 ans de son retour à la messe traditionnelle.

C’est devant plus de 1 600 fidèles que la messe pontificale – messe du Coeur Immaculé de Marie – a été célébrée par Mgr Bernard Tissier de Mallerais, évêque auxiliaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. M. l’abbé Christian Bouchacourt était prêtre assistant, messieurs les abbés Patrick de La Rocque et Xavier Beauvais – actuel et ancien curés de Saint-Nicolas-du-Chardonnet – étaient diacres assistants. Ce sont deux prêtres issus de la paroisse qui officiaient en tant que diacre et sous-diacre : messieurs les abbés Jean-Baptiste Quilliard et Guillaume Scarcella.