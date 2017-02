Prises d’habit chez les Sœurs Servantes Réparatrices de la Sainte Famille

La communauté des Servantes Réparatrices de la Sainte Famille est une communauté en formation : « accueillie par l’Institut du Bon Pasteur près de sa maison à Bogotá, afin de devenir un institut religieux de vie apostolique avec un genre de vie mixte, une vie matériellement composée de contemplation et d’action, ou plus précisément, une vie composée des exercices de vie contemplatives et des œuvres d’apostolat ou de miséricorde ».

Le 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes, au cours de la Messe célébrée à la Chapelle Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Bogota (Institut du Bon Pasteur), 3 soeurs ont reçu l’habit religieux de l’Abbé Luis Barrero, IBP, et ont débuté leur noviciat dans cette communauté religieuse.

Page Facebook des Soeurs