Soutenez l’école et le collège libres d’Annecy

Nous avons déjà évoqué le projet d’acquisition et d’extension des locaux de l’école Sainte-Cécile et du Collège Sainte-Philomène d’Annecy (Seynod), un lecteur nous transmet cette petite vidéo.



Soutenez le projet de locaux de l’Ecole Sainte-Cécile et du Collège Sainte-Philomène à Seynod (Annecy – 74)