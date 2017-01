Nous avons évoqué il y a quelques mois ce jeune prêtre, qui avait effectué plusieurs mois de prison en Birmanie lorsqu’il était étudiant suite à sa protestation pour le traitement des minorités ethniques par la junte au pouvoir à ce moment-là. Ordonné en juillet dernier, l’abbé Mawdsley vient d’effectuer une mission en Birmanie.

Extrait

Du 27 décembre au 8 janvier, une petite mission menée par l’abbé James Mawdsley FSSP accompagné d’un séminariste de Wigratzbad les conduisit dans l’exotique Myanmar (plus connue sous le nom de Birmanie). Le premier but de ce voyage fut d’apporter ce que l’homme possède de plus précieux, le saint Sacrifice de la Messe, à un pays ayant souffert plus de soixante ans une dictature militaire et à des catholiques armé d’une foi extraordinaire et représentant 1% de la population.

Sous la protection de la sainte Vierge, durant les 13 jours de cette visite, 13 messes furent célébrées à 13 endroits différents et plus de 13000 dollars furent distribués de par la générosité de fidèles allemands et anglais.

Plus encore, tant parmi les fidèles qu’au sein de la hiérarchie de l’Eglise, l’antique messe latine suscita un grand intérêt, particulièrement dans notre temps où l’aspect le plus important de la prière à obtenir est le silence et la révérence envers le Seigneur. Un modèle de dévotion et de piété pour le prêtre.

La souffrance perfectionne la charité ! La charité tend déjà par elle-même à se répandre totalement sur les autres! Ainsi l’Eglise en Birmanie s’épanouit en de multiples œuvres charitables tenues pour la plupart par des Sœurs : léproseries, orphelinats, maisons pour les personnes âgées, écoles…