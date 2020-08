Ordination sacerdotale pour la Fraternité Saint-Pierre en Australie

Ce samedi 8 août 2020, un diacre australien de la Fraternité Saint-Pierre, l’abbé Thomas Sofatzis, a été ordonné prêtre pour la Fraternité Saint-Pierre par Mgr Richard Umbers, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Sydney, en la cathédrale Sainte Marie de Sydney (Australie).

Deux séminaristes néo-zélandais (un diacre et un sous-diacre) qui auraient dû être ordonnés respectivement prêtre et diacre n’ont pu être présents en raison des conditions sanitaires et des restrictions de voyage entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Photos FSSP Sydney

Vidéo de la messe d’ordination sur youtube