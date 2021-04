Euthanasie : une nouvelle proposition de loi bloquée à l’Assemblée Nationale

Victoire ! Une nouvelle proposition de loi déposée cette fois par le député Liberté et Territoires Olivier Falorni à l’Assemblée Nationale a été enterrée, suite au dépôt de près de 4000 amendements par les députés de l’opposition de droite, dont 2000 par cinq députés à eux seuls.

Olivier Falorni a eu beau jeu de dénoncer de façon théâtrale l’enterrement de première classe de sa loi en empilant devant lui les amendements déposés – mais ne lui en déplaise, le droit d’amendement fait aussi partie du bon fonctionnement de la démocratie et des libertés des parlementaires.

La Manif pour Tous a réagi dans un communiqué : “Derrière le rejet de l’euthanasie, il y a un plébiscite pour la solidarité intergénérationnelle et la dignité de toute vie humaine. A l’heure où la société est bousculée par la crise sanitaire, les réformes dites « sociétales » doivent être mise de côté sine die pour se concentrer sur la santé et amortir les conséquences économiques et sociales de la pandémie.

La nouvelle tentative de passage en force de militants radicalisés et acharnés s’est heureusement soldée par un échec. La mobilisation des professionnels de santé, des intellectuels, des parlementaires courageux et du tissu associatif a payé pour éviter le chemin de l’euthanasie. Quelle qu’en soit la forme, le contexte et le vocable associé, il s’agit bien d’un suicide et celui-ci est toujours un drame individuel et collectif. Rien ne peut le justifier“.