Une nouvelle fondation pour les adoratrices du Coeur Royal en Irlande

Les Soeurs Adoratrices du Coeur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre vont ouvrir une nouvelle maison en Irlande avec la bienveillance de Mgr Eamon Martin, archevêque d’Armagh (Irlande). La nouvelle maison sera située à Ardee (à 65 km au nord de Dublin). L’Institut du Christ Roi vient de faire l’acquisition du Couvent des Soeurs de la Miséricorde qui n’est plus occupé depuis l’an passé.

La communauté des Soeurs Adoratrices comptent une soixantaine de soeurs réparties dans 7 maisons : trois en Italie (Naples, leur maison de formation, Gricigliano, Livourne), une en Allemagne (Maria Engelport), une en Suisse (Les Côtes), une en Angleterre (Preston) et une aux Etats-Unis (Wausau). L’Institut est présent depuis 2006 en Irlande dans 3 diocèses (desservis par 3 prêtres) : Limerick, Galway, Down and Connor.

Institut du Christ Roi en Irlande