Affaire McCarrick : une vidéo de L’Homme Nouveau

Pour sa toute nouvelle et sympathique chaîne vidéo, le bimensuel catholique L’Homme Nouveau a reçu une deuxième fois Daniel Hamiche, administrateur de Riposte Catholique et rédacteur en chef de son blogue Americatho, pour des précisions sur l’affaire McCarrick. De nombreux éclaircissements y sont apportés sur une bien ténébreuse affaire et l’invité d’Odon de Cacqueray sur le plateau de L’Homme Nouveau, y réfute quelques calomnies assénées avec pertinacité contre l’archevêque Carlo Maria Viganò. Quatorze minutes de réinformation…