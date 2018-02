Colombie : le maire de Peirera interdit les 40 Days for Life

Juan Pablo Gallo, maire de Pereira (capitale du département de Risaralda, Colombie) et militant du Partido Liberal (membre de l’Internationale socialiste…), a interdit la tenue publique d’une vigile des 40 Days for Life dans sa ville. Dans une lettre adressée aux responsables locaux des 40 Days for Life (en espagnol, 40 Días por la Vida) il interdit la tenue de cette vigile au motif qu’elle « viole les droits fondamentaux des femmes enceintes en leur imposant ses critères sur l’avortement » ! Le site espagnol CitizenGo a lancé une pétition de protestation contre ce maire, déjà signée par près de 8 500 personnes. Raison de plus pour adhérer à notre chaîne de prière “de l’arrière” aux intentions des 40 Days for Life !

Source : ACI Prensa, 13 février