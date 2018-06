Abus sexuels sur des mineurs aux États-Unis : les chiffres…

Après la révélation publique en 2011 dans les médias des abus sexuels commis par des membres du clergé catholique contre des mineurs, les évêques des États-Unis ont immédiatement pris des mesures drastiques et ont commencé, deux ans plus tard, à publier un audit annuel des cas constatés.

Les deux derniers de ces rapports méritent d’être signalés. Pour le rapport 2016 (faits enregistrés du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016), deux seuls cas ont été avérés : ils ont concerné 0,004 % du clergé (52 238 prêtres et diacres). Pour le rapport 2016 (faits enregistrés du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017), six cas ont été avérés (à signaler que quatre faits sur les six étaient imputable à un seul et même prêtre) : ils ont concerné 0,006 % du clergé (50 245 prêtres et diacres). Tous les coupables convaincus d’abus sexuels sur des mineurs ont été relevés de tout ministère (source Catholic League).

Nous aimerions connaître les statistiques pour ces mêmes années, des autres grandes organisations s’occupant de mineurs (éducation publique, clubs sportifs, etc.)…