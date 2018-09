Audience du pape avec les évêques étatsuniens : la photo qu’il ne fallait pas montrer

Pour des esprits simples, la communication du Saint-Siège est souvent déconcertante et parfois franchement “décalée”. Si le Saint-Siège n’a pas communiqué par écrit sur la rencontre d’hier entre le pape et la délégation des évêques étatsuniens, son dicastère pour la communication a diffusé, pour les besoins de la presse, quelques images qui bougent et quelques clichés de l’événement. L’un de ces derniers, repris sans état d’âme par Zenit, nous montre les participants de cette audience – je le rappelle “de crise” –, hilares… On se pince et on frémit en pensant à la réaction qu’elle provoquera chez les victimes des abus sexuels et leurs parents. Choquant et scandaleux.