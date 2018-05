Nouveauté au rayon littérature : Cent réponses catholiques | Marcienne | 20 €

Le livre :

Ce livre reprend 100 questions posées sur le site internet Réponses catholiques, site spécialisé dans l’apologétique et la présentation de la foi catholique aux internautes de bonne volonté.

Ce site est animé par des prêtres, laïcs et consacrés, tous titulaires de diplômes canoniques de théologie, mais désireux d’expliquer le plus simplement possible la foi catholique.

Quant aux questions, elles sont très variées, des plus érudites aux plus naïves, des plus polémiques aux plus respectueuses.

Ajouter au panier

L’auteur:

Marcienne est le pseudonyme d’une vierge consacrée, titulaire d’une licence canonique en théologie, qui collabore régulièrement au site Réponses catholiques.

Sainte Marcienne de Dellys, sous le patronage de laquelle s’est située notre auteur, fut martyrisée en Algérie sous Dioclétien.

Les atouts du livre :

Une présentation simple de la foi catholique.

Un tour d’horizon des questions que posent les internautes.

Un souci constant de la fidélité au Magistère et à la Tradition de l’Église.

Une prise en compte de la complexité des situations et des objections à la foi catholique, dans un monde déchristianisé.

Des sources et références permettant au lecteur d’aller plus loin.

Un ancrage permanent dans l’Écriture.

Description :

Cent questions et réponses sur la foi catholique, des plus polémiques aux plus ingénues, des plus érudites aux plus naïves, sont réunies dans ce bref ouvrage.

Ces questions et réponses ont d’abord été publiées sur le site internet Réponses catholiques.

Ce dernier est un site animé par des prêtres et des laïcs catholiques, tous titulaires de diplômes de théologie, qui cherche à répondre aussi simplement que possible aux questions que les internautes se posent sur la foi catholique.

ISBN : 979-10-95502-18-0

212 pages

Ajouter au panier

Contact:

Presses de la Délivrance – 3, rue de l’Arrivée – 75015 Paris

Diffusion: https://www.les4verites.com/produit/cent-reponses-catholiques

Source : Communiqué