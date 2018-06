Enquête du Saint Siège sur l’évêque de Memphis, Tennessee

Selon la presse du Tennessee, le pape François aurait diligenté une enquête sur le nouvel évêque de Memphis, suite à « des centaines de plaintes » reçues de prêtres et de fidèles quant à la manière dont l’évêque gérerait son diocèse. Mgr Martin David Holley a été nommé évêque de Memphis, Tennessee, le 23 août 2016 parle pape François et a pris ses fonctions le 23 août suivant. Depuis, il a pratiquement changé les affectations de tous les prêtres des 42 paroisses du diocèse au grand mécontentement de certains prêtres et de nombreux fidèles. Ces derniers ont quitté leurs paroisses territoriales pour en fréquenter d’autres ou ont, plus tristement, abandonné la pratique religieuse. Selon les bulletins paroissiaux le montant des quêtes dans les paroisses aurait diminué de plusieurs milliers de dollars chaque semaine, et dans certaines paroisses la fréquentation des fidèles aurait baissé de 25 %. Le diocèse se refuse à tout commentaire sur cette situation. Il compte environ 65 000 catholiques, soit 4,1 % de la population de Memphis.