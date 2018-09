La dernière (à ce jour…) du cardinal Cupich (bis)

Mgr Blase Cupich, nommé archevêque de Chicago puis créé cardinal par le pape François a fait mémoire, dans un tweet du 20 septembre, du martyre des 93 Coréens et 10 Français sous la dynastie Joseon de Corée, et qui furent canonisés le 6 mai 1984 par saint Jean-Paul II. Le martyrologe romain a fixé en effet à ce jour la commémoration de « Saint André Kim Tae-gon, saint Paul Chong Ha-sang et [de] leurs compagnons martyrs (1839-1864) ». On félicitera donc le cardinal Cupich de le rappeler dans un tweet. Mais on s’étonnera qu’en cette occasion un prince de l’Église nous invite à… « prier pour tous ces martyrs »… On ne prie pas pour des martyrs, Éminence, mais on prie les martyrs de prier pour nous.