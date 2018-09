Le cardinal Wuerl va-t-il démissionner ?

Dans une nouvelle lettre datée d’hier 11 septembre et adressée aux prêtres de son archidiocèse et rendue publique dans de nombreux médias en fin d’après-midi, le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington D.C., annonce vouloir se rendre « très prochainement à Rome pour rencontrer [le] Saint Père [et aborder avec lui sa] démission présentée voici presque trois ans, le 12 novembre 2015 ». Le cardinal, en difficulté après les révélations du rapport du grand Jury de Pennsylvanie et le témoignage de l’archevêque Vigano, s’était déjà rendu à Rome à la toute fin d’août et avait rencontré le pape François en tête à tête, probablement le mardi 28 ou le 30 (selon les sources). Selon des sources le Saint Père lui avait suggéré de consulter son clergé pour discerner la décision finale qu’il devait prendre, ce que le cardinal fit le lundi 3 septembre. Une centaine de prêtres étaient présents et, le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’ils furent très partagés sur le parti à prendre pour leur archevêque, entre démissionner et demeurer à son poste. Il n’y eu donc pas d’unanimité dans un sens ou dans un autre. Cela laisse penser que si le cardinal se rend tout prochainement à Rome, ce n’est vraisemblablement pas pour dire au pape qu’il entend rester, mais pour le prier d’accepter la démission qu’il lui avait présentée en 2015. La question, déjà débattue, est de savoir si le Saint-Siège a déjà choisi son successeur et qui sera-t-il…