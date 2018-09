Oui, le cardinal Wuerl va demander au pape d’accepter sa démission

J’avais signalé ici hier qu’il était plus que probable que le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington D.C., allait se rendre à Rome pour rencontrer le pape François et lui demander d’être relevé de sa charge d’évêque. La chose est désormais certaine. Catholic News Agency (CNA) a annoncé hier au soir qu’un porte-parole de l’archidiocèse lui avait confirmé la rumeur : « Le cardinal comprend que la guérison de la crise des abus sexuels exigeait un nouveau départ ce qui veut dire aussi un nouveau dirigeant pour l’archevêché de Washington ». Reste à savoir qui le Saint-Siège nommera au siège… Plusieurs noms ont déjà circulé aux États-Unis, mais selon des sources curiales de CNA, Mgr Bernard Hebda, archevêque de St. Paul et Minneapolis (Minnesota) semble un choix possible sinon probable. Cet archevêque s’est récemment manifesté par des propos très directs et très fermes…