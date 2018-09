Que faisait (encore) le cardinal Wuerl hier à Rome

Un correspondant romain me signale avoir croisé hier, lundi 24 septembre, le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington D.C., dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il était revêtu d’une chasuble rouge – qui n’était pas la couleur liturgique du jour, ce qui pourrait indiquer qu’il avait célébré en la chapelle Clémentine où cette couleur est toujours possible –, accompagné d’un diacre en dalmatique de même couleur et d’une vingtaine de séminaristes et/ou de prêtres en clergyman. Le cardinal s’est rendu récemment à deux reprises à Rome pour rencontrer le Saint-Père, fin août puis mi-septembre (voir ici et là). Une présence surprenante puisque le pape n’est pas à Rome mais en voyage apostolique dans des pays baltes depuis le 22 septembre et jusqu’à aujourd’hui. Peut-être l’aura-t-il rencontré avant son départ ou attend-t-il son retour ?